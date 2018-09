14 Kulmbacher radelten vom Mittelmeer zum Atlantik

Die Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien haben einige Dreitausender, Gletscher und zahllose Seen zu bieten. Sicher einen Urlaub wert, dachten sich Christine und Gerd Kammerer. Und so führte eine der sicherlich interessantesten Touren dieses Jahr im Programm der Alpenvereins-Sektion Kulmbach von La Jonquera in der Nähe des Mittelmeers nach Hecho/Ansò in den Ausläufern der Pyrenäen in Richtung Atlantik.

Die Gruppe mit 14 Personen startete in Kulmbach mit zwei Kleinbussen - Fahrräder und Gepäck hinten hinein gestapelt. So hatten immer mindestens zwei Pause und fuhren die Busse zur nächsten Übernachtungsstelle. Unterwegs konnte man so neben Radfahren auch die Gegend kennenlernen. Und ein Pausentag zwischendurch war auch nicht schlecht. Schließlich umfassten die zwölf Etappen mehr als 750 Kilometer und 22 000 Höhenmeter.

Jedoch wurde man jeden Tag für seine Anstrengung entschädigt. Die Landschaft wechselte täglich, durch verschiedenste Gesteinsarten und Vegetationen geprägt, Hochebenen und schroffe Landschaften, grüne Täler, unglaubliche Schluchten, Blicke in die Weite, gute Trails bergab und immer wieder Seen, die zu einem kurzen Stop einluden.

Gerd Kammerer sorgte immer dafür, dass jeder zu seiner Erholung kam und die Touren trotz unterschiedlichen Leistungsniveaus jedem Spaß machten. Der radfahrmäßig schlimmste Tag stand gleich am Anfang an, vierhundert Höhenmeter musste das Rad bergauf getragen werden, und dann wieder einhundert bergab. Aber auch solche Mühen waren nach dem Gesamteindruck vergessen. Getragen werden musste immer wieder mal. In einem französischen Nationalpark durften die Räder nicht den Boden berühren. Schieben war also Tabu. Die Abfahrten waren auch durchaus rasant und nicht nur erholsam, man brauchte versierte Mountainbikekenntnisse. Alle sind froh, dass bis auf kleinere Blessuren, einige Platten und zum Schluss leider noch zwei demolierten Rädern alle heil bergauf und bergab gekommen sind und sich an einen wahnsinnig eindrucksvollen Urlaub erinnern können. Annatina Müller