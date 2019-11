14 Kompletträder verschwunden

Im Laufe des Donnerstags zwischen 7.30 und 16.45 Uhr wurden vor einer Autowerkstatt in der Kärntenstraße 14 Audi-Sommer-Komplett-Räder im Gesamtwert von 7000 Euro gestohlen. Der Tatverdacht richtet sich gegen den Fahrer eines roten Transporters mit polnischer Zulassung, der am Morgen auf dem Werkstatthof gesehen wurde. Eingangstür mit Farbe besprüht Über das vergangene Wochenende wurde die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Theuerstadt mit silberner Farbe besprüht. Der unbekannte Täter hinterließ den Schriftzug "blur" und richtete Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Mofa-Roller schneller als die Polizei erlaubt Weil er mit seinem Zweirad recht flott unterwegs war, fiel am Donnerstagabend ein 23-Jähriger in der Gartenstadt einer Zivilstreife der Verkehrspolizei auf. Bei der Kontrolle gab er zu, an seinem Mofa-Roller Veränderungen vorgenommen zu haben, die zu einer wesentlichen höheren Geschwindigkeit als die zulässigen 25 km/h führten. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, weswegen er nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird. Betrunkene greifen Barkeeper an Am Freitag gegen 1.35 Uhr geriet ein Barkeeper in einer Kneipe in der Sandstraße mit zwei betrunkenen Gästen in Streit. Ein etwa 50-jähriger Mann, ca. 180 cm groß, warf zunächst ein Glas hinter die Theke, bevor sein Begleiter, ebenfalls ca. 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß, den Geschädigten danach gegen die Wand drückte. Der Barkeeper konnte den Angriff abwehren, die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Unfallflucht dank Zeugen schnell geklärt Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pödeldorfer Straße wurde am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin dabei beobachtet, wie sie beim Ausparken gegen einen weißen VW Polo stieß und Sachschaden von knapp 1000 Euro anrichtete. Anschließend fuhr die Frau einfach weiter. Da das Kennzeichen von Zeugen abgelesen wurde, konnte die Frau ermittelt werden. Lastwagen fährt gegen Gemüsestand Sachschaden von etwa 500 Euro wurde an einem Gemüsestand am Grünen Markt angerichtet, als am Donnerstag gegen 6.45 Uhr der Fahrer eines Lkw dagegenstieß. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens wird es wohl nicht lange dauern, bis die Polizei den verantwortlichen Fahrer ermittelt hat. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Kunigundendamm wurde zwischen vergangenem Montagmittag und Donnerstagmorgen der linke Außenspiegel eines gelben VW Polo abgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, weshalb die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 um Hinweise bittet. pol