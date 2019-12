14-Jähriger mit Pistole unterwegs

Gleich doppelt aktiv werden mussten die Beamten der Neustadter Polizeiinspektion, als sie am Bahnhof in Oeslau am Sonntagmittag einen 14-Jährigen kontrollierten. In seinem Rucksack hatte der junge Mann eine Softair-Pistole, die einer echten Waffe zum Verwechseln ähnlich sah. Dafür erhält er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz. Im Anschluss stellte sich noch heraus, dass der 14-Jährige und sein Vater bereits seit Monaten in Rödental wohnhaft, aber noch nicht hier angemeldet sind. Dafür erhält der 37-jährige Vater eine Anzeige. pol