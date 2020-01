14-Jähriger leicht verletzt

Zeugen sucht die Eberner Polizei zu einem Unfall, der am Freitagmorgen in Hemmendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Untermerzbach, passierte. Bei dem Verkehrsunfall war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 14-jährigen Jugendlichen und einem weißen Pkw gekommen. Der Wagen berührte laut Polizeiangaben den Arm des Jugendlichen, der dabei leicht verletzt wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Ebern zu melden, Rufnummer 09531/9240. red