14-Jähriger fährt illegal mit einem Kraftrad

Einer Zivilstreife fiel am Samstagabend zwischen Hetzles und Effeltrich ein Leichtkraftrad auf, weil der Beifahrer keinen Helm trug und das Kennzeichen fehlte. Bei der Kontrolle in Effeltrich stellte sich heraus, dass der 14-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der 14-Jährige wurde anschließend an seine Eltern übergeben. pol