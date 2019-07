Ein Unbekannter entwendete am Sonntag zwischen 17 und 17.30 Uhr einen Bluetooth-Lautsprecher im Wert von rund 120 Euro, der im Flaschenhalter des Fahrrades eines 14-Jährigen deponiert war. Das Rad stand am Festplatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.