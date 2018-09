14-jährige gewinnt NordCup in Ludwigsstadt

Beim ersten NordCup in Ludwigsstadt mit der Luftpistole sicherte sich die jüngste Teilnehmerin den Sieg. Die 14-jährige Laura Harring aus Saalfeld behielt im Finale gegen Annett Dedinski die Nerven und lies die Saalfelder Schützen jubeln.

Mit dabei waren auch Teilnehmer aus Wildenheid, Stadtsteinach, Bad Berneck und Ebersdorf. Heiko Lipfert vertrat als Drittplatzierter die Ludwigsstädter Fahne auf dem Siegerpodest.

Bereits in der Vorrunde setzte sich Laura Harring nach 20 Schuss mit 181 Ringen an die Spitze des aus 20 Schützen bestehenden Teilnehmerfeldes. Die besten acht der Vorrunde duellierten sich dann im K.-o.-Modus im Viertelfinale. Dabei entwickelten sich spannende Duelle, die die Zuschauer im voll besetzten Ludwigsstädter Schützenhaus dank vollelektronischer Stände live mitverfolgen konnten.

Laura Harring setzte sich dabei gegen Ralf Keßler (beide PSG Saalfeld) durch. Mit Bernd Lippmann zog ein weiterer Saalfelder ins Halbfinale ein. Er gewann sein Duell mit 83,6:81,0 Ringen gegen Lokalmatador Stefan Heyder. Annett Dedinski (SG Bad Berneck) besiegte Rüdiger Engelbrecht (SG Stadtsteinach) knapp mit 86,3:85,8 Ringen. Heiko Lipfert (PSG Ludwigsstadt) feierte mit 93,6 Ringen den Halbfinaleinzug gegen Marco Krannich (PSG Saalfeld), der 89,8 Ringe erreichte.

Im Halbfinale kam es zum Duell zwischen Laura Harring und Bernd Lippmann. Trotz schwachem Beginn und Rückstand sicherte sich Laura Harring nach zehn Schuss den Finaleinzug. 90,6:88,2 Ringe lautete das Endergebnis.

Im zweiten Halbfinalduell kam es zum Showdown beim letzten Schuss. Heiko Lipfert lag

nach neun Schüssen knapp hinter Annett Dedinski. Mit einer schnell geschossenen Neun setzte er seine Gegnerin unter Druck. Diese kämpfte bis zur letzten Sekunde der Schießzeit und erzielte eine Zehn, was ihr letztlich mit 90,7:89,4 Ringen den Halbfinalsieg sicherte.

Im Finale fiel die Entscheidung dann etwas früher. Laura Harring setzte sich mit 91,4:83,5 Ringen relativ deutlich gegen Annett Dedinski durch, die mit

einer Fünf beim siebten Schuss alle Siegchancen vergab. Somit sicherte sich Laura Harring nicht nur den Siegerpokal, sondern auch eine 1,3-Kilogramm- Packung mit Pralinen der Confiserie Burg Lauenstein.

Für die Luftgewehrschützen wird der NordCup 2018 am Freitag, 14. September, ab 19:30 Uhr in Ludwigsstadt ausgetragen. Die 20 Startplätze sind bereits vergeben. Die Zuschauer können sich wieder auf spannende Duelle mit Teilnehmern aus Ebersdorf, Saalfeld, Tettau, Bad Berneck, Grub am Forst, Coburg, Creidlitz, Rothenkirchen und Ludwigsstadt freuen. zie