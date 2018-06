Neunkirchen am Brand vor 17 Stunden

14 000 Euro Schaden bei Unfall in Neunkirchen

Am Donnerstagabend hat in der Erlanger Straße in Neunkirchen am Brand ein 56-jähriger Opel-Fahrer einen von rechts kommenden 67-jährigen Fahrer eines Ford übersehen, wodurch es zum Unfall kam. Glückli...