1321 Stunden im Einsatz

Auf 35 Einsätze, darunter drei Brände und 25 technische Hilfeleistungen, blickte Kommandant Rene Hubrich in der Hauptversammlung der Feuerwehr Grafengehaig zurück. Sieben Mal habe man bei der 700-Jahr-Feier gearbeitet. Die Wehr habe derzeit 34 Aktive, davon seien zwei Frauen.

Einschließlich der 18 Übungen hätten die Aktiven 1321 Dienststunden geleistet, sagte der Kommandant. In Eigenleistung sei die Fahrzeughalle gestrichen worden. Die Zimmerei Papaja habe im Feuerwehrhaus neue Fenster eingebaut. Dringend benötigt werde eine Heizung in der Fahrzeughalle, denn es sei nicht hinnehmbar, "dass die Tore im Winter vereist sind". Notwendig sei ferner ein Telefon- und Internetanschluss. Wünschenswert wäre zudem die Erneuerung des glatten Bodens in der Fahrzeughalle.

Erfreut vermeldete der Kommandant die Neuaufnahme von Tanja und Christopher Müller in den Kreis der Aktiven. Nach zwei Schnuppernachmittagen sei am 27. Oktober die Kinderfeuerwehr "Grofenkarer Löschkids" gegründet worden.

Schriftführerin Annalena Burger verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung. Schatzmeister Reinhard Söllner berichtete von geordneten Finanzen und dankte den zahlreichen Spendern. Renate Lauterbach und Matthias Ott bescheinigten dem Kassier eine tadellose Arbeit.

Vorsitzender Klaus Keil bezifferte die aktuelle Mitgliederzahl auf 138 Personen. Er blickte auf die geselligen Veranstaltungen zurück. Das Saugrillen sei heuer auf den 8. Juni terminiert, das Johannisfeuer werde am 29. Juni entzündet.

Bürgermeister Werner Burger will Angebote für die Heizung im Gerätehaus sowie einen Glasfaseranschluss einholen und die Kosten im Haushalt einstellen. Er bescheinigte der Wehr "eine stramme Leistung" und zeigte sich stolz auf die Gründung der Kinderfeuerwehr sowie auf die Mithilfe bei der 700-Jahr-Feier der Gemeinde.

Laut Kreisbrandmeister Yves Wächter ist die Zahl der Einsätze im Oberland größer geworden. Er bat darum, vor allem bei Baumbrüchen sehr vorsichtig zu sein. Wächter gab zudem bekannt, dass der Kreisfeuerwehrtag am 19. Mai in Wirsberg stattfindet. Tags zuvor gehe ebenfalls in Wirsberg der Erwachsenenleistungsmarsch über die Bühne. Anmeldungen seien noch möglich. Klaus-Peter Wulf