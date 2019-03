13 Mal wurde die Feuerwehr Friesen zu Einsätzen gerufen

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Friesen mit Neuwahlen wurde der Vorstand für weitere drei Jahre gewählt. Vorsitzender Ralf Wich stellte einen Mitgliederstand von 173 Frauen und Männern, davon sechs Ehrenmitglieder fest und ging auf die vielfältigen Vereinsaktivitäten ein, die jeweils erfolgreich durchgeführt wurden.

Wie Kommandant Markus Geiger ausführte, wurden 79 Übungen, Sitzungen sowie Aus- und Weiterbildungen abgehalten. Zu 13 Einsätzen wurde die Wehr gerufen. Vorbildlich war die Einsatzübung zur Aktionswoche bei der Tagespflege Krüger mit den Wehren aus Steinberg, Kronach und Dörfles sowie dem Rettungsdienst.

Atemschutzwart Sebastian Geiger berichtet, dass die Atemschutzgruppe am 1. Januar aus 13 aktiven Geräteträgern bestand. Es wurde die Übungsstrecke in Kronach besucht und erstmalig eine Übungswoche abgehalten. Zum Brand in der Justizvollzugsanstalt wurde die Wehr alarmiert. Hier kamen vier Geräteträger zum Einsatz.

Die Jugendgruppe bestand im Dienstjahr 2018 aus sechs Jugendlichen, berichtet Jugendwartin Linda Müller. Es fand eine Müllsammelaktion der gesamten Wehr statt, bei der die Jugendlichen tatkräftig mithalfen. Vier Jugendliche nahmen erfolgreich an der Jugendolympiade in Küps teil.

Die Wahl der Vereinsleitung wurde von Jan Kraus und Werner Saal geleitet. Das Ergebnis: Vorsitzender Ralf Wich, Zweiter Vorsitzender Detlef Dawel, Schriftführer Marco Wich, Kassenwart Linda Müller, Fähnrich Jörg Baumann, Ersatzfähnrich Georg Zwingmann, Fahnenbegleiter Philipp Geiger und Michael Stumpf. Zu Vertrauensleuten wurden gewählt: Roland Staufer, Constanze Scheibl, Andreas Fischer und Johannes Ebert. Kassenprüfer sind Roland Staufer und Marco Ebert.

Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann dankte der Feuerwehr Friesen namens der Stadt Kronach. Die Wehr sei für den schnellen Einsatz personell und technisch gut gerüstet. Friesen habe eine gut ausgebildete und schlagkräftige Wehr. red