13-jähriges Mädchen von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist ein Mädchen verletzt worden. Am Mittwochnachmittag wollte eine 39-jährige Autofahrerin aus Baiersdorf an der Kreuzung Marloffsteiner Straße in die Gräfenberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie das 13-jährige Mädchen, das mit dem Fahrrad auf der Fußgängerfurt die Straße an der Ampel überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen gegen die Windschutzscheibe geschleudert, blieb aber von schweren Verletzungen verschont. Ein Grund dafür dürfte auch gewesen sein, dass es einen Helm trug.