13-Jähriger wirft Böller vor Polizeiauto

Ein 13-Jähriger, der am Sonntag um 17.20 Uhr mit seinem Fahrrad in der Kasernenstraße unterwegs war, zündete einen Knallkörper und zog so die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Als der Junge bemerkte, dass er den Knallkörper unmittelbar vor einem Polizeiauto auf die Straße geworfen hatte, versuchte er, mit seinem Zweirad noch vor dem Streifenfahrzeug zu flüchten. Dummerweise bog er in eine Sackgasse ab und kam nicht mehr weiter. Als ihn die Beamten einer Kontrolle unterzogen, fanden sie bei dem Jungen noch weitere Silvesterknaller. Diese wurden zur Unterbindung weiterer Ordnungswidrigkeiten sichergestellt. Die Coburger Polizisten informierten sowohl das Ordnungsamt der Stadt Coburg sowie die Eltern von dem Vorfall. Ermittelt wird wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. pol