13-Jähriger verfolgt Fahrraddieb vergebens

Am Donnerstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter am Spielplatz Am Augraben in Forchheim das Fahrrad eines 13-Jährigen gestohlen. Das grün-weiße Dirtbike der Marke Scott hatte er zuvor außerhalb der Umzäunung abgelegt. Er konnte noch einen etwa 1,90 Meter großen, circa 30 Jahre alten Mann mit kräftiger Figur und Kapuzenpulli mit grüner Kapuze beobachten, wie dieser sich das Rad schnappte und damit in Richtung Bahnlinie flüchtete. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, konnte den Täter aber nicht mehr einholen. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon 09191/7090-0.