13-Jähriger leicht verletzt

Ein 13-Jähriger ist bei einem Fahrradunfall in Hammelburgs Innenstadt leicht verletzt worden. Als er gegen 18.20 Uhr im Bereich des Weihertorplatzes über den Gehweg auf ein Privatgrundstück abbiegen wollte, übersah er die Absperrung. Mit dem Vorderrad fuhr er gegen ein zwischen zwei Pfosten gespanntes Drahtseil und stürzte vornüber zu Boden. Er hatte Schmerzen im Knie, aber weil er einen Helm trug und passende Kleidung anhatte, zog er sich keine schweren Verletzungen zu, heißt es im Bericht der Polizei. Er sei vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Mountainbike entstand rund 100 Euro Schaden. pol