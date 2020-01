13-Jähriger klaut Packung Kondome

Als ein 13-jähriger Junge am Montagabend einen Drogeriemarkt in der Josef-Fösel-Straße in Memmelsdorf verlassen wollte, schlug die Alarmsicherung an. Wie sich herausstellte, hatte der Schüler eine Packung Kondome im Wert von knapp 14 Euro in seinen Rucksack gesteckt und diese nicht bezahlt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu. pol