13-Jähriger klaut Neunjähriger das Handy

Eine Neunjährige war am Montagnachmittag mit ihrem Vater beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in Oeslau. In dem Geschäft hat das Mädchen ihr Handy noch benutzt. Als sie wenig später im Auto wieder darauf schauen wollte, war es verschwunden. Nachdem das Gerät auch nicht im Markt abgegeben worden war, ortete der Vater das Handy zu Hause an seinem Rechner. Dabei ergab sich, dass es sich in Neustadt befand und gerade benutzt wurde. Der 48-jährige Vater erschien dann wenig später mit seiner Tochter zur Anzeigenerstattung bei der Polizei Neustadt. Gegen 21 Uhr war dann die Polizei bei dem 13-jährigen Dieb. Nach kurzem Zureden gab er das Mobiltelefon heraus.