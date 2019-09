13 Hunde bestehen Prüfung und stehen nun für die Reviere zur Verfügung

Auf eine ausgesprochen erfolgreiche Saison blickte Hans Heinert, der Hundeobmann der Eberner Jäger, zurück. Gleich 13 Hunde unterschiedlicher Rassen, von Parson Russel Terrier über Deutscher Jagdterrier, Deutsch Drahthaar, Deutsch Kurzhaar, Gordon Setter bis hin zum Weimaraner, bestanden nach einem mehrwöchigen Ausbildungslehrgang in den Jagdrevieren um Gleusdorf und Ebern die Brauchbarkeitsprüfung, wie die Kreisgruppe Ebern im baye-rischen Landesjagdverband (BJV) mitteilte. Der Kurs bereitete die Tiere auf den Alltag als zuverlässige Jagdbegleiter vor.

Im Kursprogramm enthalten sind verschiedene Bringfächer wie der Apport auf der Federwildschleppe und Haarwildschleppe, die Wasserarbeit, Gehorsamsfächer wie Leinenführigkeit, Standruhe und Appell, Schussfestigkeit sowie eine Schweißfährte, die eine Nachsuche auf ein verletztes Stück Rehwild, etwa nach einem Verkehrsunfall, simuliert.

Am Ende der ganztägigen Prüfung stand schließlich fest: Alle 13 Mensch-Hund-Teams haben das Klassenziel erreicht. Gleich vier Hunde absolvierten die Prüfung fehlerfrei und mit voller Punktzahl.

Prüfungssieger wurde Stefan Geng mit seiner Gordon-Setter-Hündin Ratz Fatz Aennie Maccrai, gefolgt von Viktoria Schwarm mit Deutsch-Kurzhaar-Hündin Ira Frankonia, Stefanie Götz mit Deutsch-Kurzhaar-Rüden Quantus von Neuahrenberg und Philipp Schwarzwälter mit dem Weimaraner Baro vom Himmelreich, die alle die Traumnote von 100 Punkten erzielten. Alle Prüfungsteilnehmer konnten sich über Preise und Futterpakete freuen.

Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Helmut Sieghörtner, nahm die Abschlussveranstaltung des Kurses zum Anlass, um verdiente und langjährige Richter für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu ehren. So erhielt Katrin Gagel das BJV-Hundefüh-rerehrenzeichen in Bronze, bei Ferdinand Schmidt und Hansjörg Hümmer bedankte sich Helmut Sieghörtner mit dem Hundeführerehrenabzeichen in Silber für ihr jahrelanges Engagement im Jagdhundewesen.

Die geprüften Hunde stehen nun im Sinne des Tierschutzes für die Arbeit in den Revieren um Ebern zur Verfügung. red