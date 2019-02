13,6 Prozent der Bürger im Landkreis Kronach wollen "die Bienen retten"

Im erfolgreichsten Volksbegehren in der Geschichte des Freistaates mit einer Beteiligung von 18,4 Prozent der Wahlberechtigten hätten sich die Bayern gegen die Regierung und deren Agrarpolitik ausgesprochen, teilt der ÖdP-Kreisverband Coburg-Kronach mit. Im Landkreis Kronach hätten sich rund 13,6 Prozent und damit 7450 der wahlberechtigten Bürger daran beteiligt. Insgesamt hätten sich rund 1,75 Millionen Bürger bei "Rettet die Bienen" eingetragen. In allen sieben Regierungsbezirken und auch in allen bayerischen Landkreisen sei laut vorläufigem Auszählungsergebnis des Landeswahlleiters die gesetzliche Hürde von zehn Prozent der Eintragungen deutlich genommen worden.

Am stärksten hätten die Regierungsbezirke Mittelfranken (20,6 Prozent), Oberbayern (20,3 Prozent) und Schwaben (18,0 Prozent) abgeschnitten. Unter den größeren Städten führten Erlangen (24,9 Prozent), Bamberg (21 Prozent) und Würzburg (20,9 Prozent). Die Landeshauptstadt München sei auf 20,5 Prozent gekommen.

108 348 Oberfranken

Auch in stark ländlich geprägten Regionen wie Oberfranken (16,7 Prozent) sei der Zuspruch für das Volksbegehren deutlich gewesen. In Oberfranken seien insgesamt 108 348 Menschen eigens zum Rathaus gefahren. Am besten habe hier der Landkreis Forchheim mit 18,9 Prozent (17 081 Eintragungen) abgeschnitten, gefolgt vom Landkreis Bamberg mit 17,2 Prozent (19 987), Lichtenfels mit 17,0 Prozent (9151) und Bayreuth mit 16,9 Prozent (14 219).

Im Coburger Land hätten sich 11 612 Menschen von insgesamt 69 730 Wahlberechtigten am Volksbegehren beteiligt. Das seien 16,7 Prozent. Das Coburger Land befinde sich damit unter dem bayernweiten Durchschnittswert von 18,4 Prozent.

"Die Bürger haben mit ihren vielen Unterschriften gezeigt, dass sie das Artensterben nicht mehr hinnehmen wollen, und die Regierung damit aufgefordert, an einem besseren Naturschutzgesetz für uns und unsere Kinder zu arbeiten", sagt Cordelia Hiller vom Landesbund für Vogelschutz Coburg. red