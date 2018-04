13 000 Euro Schaden im Gegenverkehr

Am Dienstagabend, gegen 22.10 Uhr war eine 46-Jährige mit ihrem Ford Mondeo auf der Kehlbacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und blieb hinter einem parkenden Auto stehen. Eine 19-Jährige drängte sich mit ihrem Seat Ibiza so dicht an dem Ford vorbei, dass an beiden Fahrzeugen jeweils die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 13 000 Euro geschätzt. pol