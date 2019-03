13 000 Euro Schaden bei Unfall

Auf schneeglatter Fahrbahn ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Vom Märzgrund in Schondra kommend wollte der 51-jährige Fahrer eines Kleintransporters in die Verbindungsstraße Schondra-Schildeck einbiegen. Den dort fahrenden Audi eines 42-Jährigen aus der Region übersah er dabei offensichtlich. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der sich auf ca. 13 000 Euro summieren dürfte. Verletzt wurde niemand. pol