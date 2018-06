128 Neudrossenfelder umarmten die Kirche

Um Integration bemüht



Alle zwei Jahre findet das Gemeindefest der evangelischen Christen in Neudrossenfeld statt. Es war wieder ein buntes Treiben rund um den Kirchhof. Die Sitzplätze waren voll belegt, was Pfarrer Elmar Croner, dem Organisator, besonders gefiel. "Es ist ein Fest der Begegnung und der Freude unter Gottes Wort, das schweißt zusammen." Früh gab es schon einen gut besuchten Festgottesdienst, den er und sein Kollege Johannes Feldhäuser zelebrierten, der Gesangverein Neuenreuth schmückte ihn musikalisch aus. Später intonierte der Posaunenchor schöne Weisen, der Kinderchor jubilierte, ein Gitarrenquartett erfreute die Gäste, und die christliche Jugendband "Hauptsache" griff rhythmisch in die Saiten.Musik und Glauben gehören zusammen. Und auch die Integration. "Darum bemüht sich die Kirchengemeinde sehr", sagte Croner und begrüßte extra die Leute aus dem Irak, Iran, Kongo, aus Äthiopien und von der Elfenbeinküste. Bei einer Turmbesteigung genoss man einen herrlichen Blick ins Rotmaintal und auf die angrenzenden Höhen.Höhepunkt war das Lebend-Kickerturnier, bei dem der Kirchenvorstand seine Kräfte mit dem Gemeinderat maß. Die Kommunalpolitiker waren versierter, gewannen 7:3, auch Bürgermeister Harald Hübner steuerte einen Treffer bei.Eine gute Idee hatte die Kirchengemeinde mit der Frage, wie viele Personen man braucht, um das Gotteshaus zu umarmen. Die Probe aufs Exempel brachte ein erstaunliches Ergebnis: Pfarrer Feldhäuser zählte 128 Umarmer, die ihre Kirche umfingen. Diesem Ergebnis am nächsten kamen mit der Zahl 127 Philipp Müller und Jürgen Schirmer. Ersterer erhielt eine Schiefertafel vom Kirchendach, bemalt vom heimischen Künstler Stephan Klenner-Otto.