Am Donnerstag, 30. Mai, feiert der Gesangverein Gaiganz am Dorfplatz (Gaiganzer Hauptstraße 21) sein 125-jähriges Bestehen. Es werden am Vormittag langjährige Mitglieder geehrt. Am Nachmittag findet ein Gruppensängerfest mit den Chören der Sängergruppe Baiersdorf statt. Das ganze Programm ist unter anderem in unserem Veranstaltungkalender auf www.infranken.de ersichtlich. red