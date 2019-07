125 Gläubige unternehmen Wallfahrt nach Vierzehnheiligen

Nach wie vor ungebrochen ist in der Pfarrei Marienweiher die Begeisterung, einmal an einer Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen teilzunehmen. In diesem Jahr machten sich über 125 Personen auf den Weg. Wallfahrtsführer Oswald Purucker freute sich besonders, dass sich diesmal Mitglieder aus allen Kirchengemeinden der Pfarrei beteiligten.

Pünktlich um 6 Uhr trafen sich die Pilger in der St.-Bartholomäus-Kirche in Marktleugast. "Nach wie vor zeugt die Teilnahme an einer Wallfahrt von großem Gottvertrauen und echter Lebens-und Glaubensfreude", betonte Pfarrer Pater Adrian Manderla. Ausgestattet mit dem Pilgersegen verließen die Christen das Gotteshaus.

Oswald Purucker war diesmal auch Vorbeter. Eine große Aufgabe kam den Mitglieder des Musikvereins Marktleugast unter Leitung von Georg Purucker und Josef Löffler zu. Bei strahlendem Sonnenschein bergauf und bergab zu spielen, war keine leichte Angelegenheit. Aber auch noch am Abend, als sich alle anderen gemütlich zurücklehnten, sorgten die Musiker im Innenhof des Diözesanwallfahrtshauses für eine prächtige Stimmung.

Angekommen in Vierzehnheiligen reihten sich die Buswallfahrer in die Gruppe ein.

Es folgten der kirchliche Teil mit Bußgottesdienst, Beichtgelegenheit, Kreuzweg und Lichterprozession.

Oswald Purucker wurde für seine 20-jährige Tätigkeit als Wallfahrtsführer und für seine 25. Teilnahme an der Wallfahrt mit der silbernen Vierzehnheiligen-Medaille geehrt. op