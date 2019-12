1200-Euro-Spende übergeben

Da kam Freude auf, als Gerhard Kress, der Past-Präsident des Lionsclubs Aischgrund, dem Kindergarten in Mühlhausen eine Spende von 1200 Euro überbrachte. Beim Jazzfrühschoppen in Höchstadt war für diesen guten Zweck Geld gesammelt worden und wurde nun übergeben. Kindergartenleiterin Tina Härtlein meinte in ihren Dankesworten, dass von dem Geld neue Spiel- und Turngeräte finanziert werden sollen. 84 Kinder, die der Kindergarten inzwischen beherbergt, dürften sich darauf freuen. Der Lionsclub Aischgrund hat es sich nach den Worten von Gerhard Kress zur Aufgabe gemacht, mit den aus seinen Aktivitäten erzielten Gewinnen Menschen und Projekte in der Region zu unterstützen. Der Kindergarten in Mühlhausen sei dafür ein schönes Beispiel. jb