120 Schüler und ein Lehrer - "Gelernt hat man wenig"

Da viele Männer als Soldaten bei der Wehrmacht an der Front eingesetzt waren, veränderte die Nazi-Politik auch das Leben in dem Steigerwaldort Vestenbergsgreuth. 17 kriegsgefangene Franzosen waren zugewiesen worden, die tagsüber auf den Bauernhöfen arbeiteten und nachts zentral untergebracht waren. Das Verhältnis der Einwohner zu ihnen war gut, obwohl sie in der Schule als Erbfeinde dargestellt wurden.

Abenteuerliche Schulzeit

Die Schulverhältnisse waren abenteuerlich. Rund 120 Kinder aus Dutendorf, Oberwinterbach und Hermsdorf wurden am Vormittag von einem Lehrer unterrichtet. Am Nachmittag hatte dieser im benachbarten Kleinweisach Unterricht zu halten. Der - durchaus verständliche - Kommentar des Zeitzeugen Albrecht Bierlein zu der Schulsituation: "Gelernt hat man wenig." Der Lehrer sei ein "strammer Nazi" gewesen, der sich mit dem Vestenbergsgreuther Pfarrer nicht gut verstanden habe. Die Mitgliedschaft im Jungvolk empfand Bierlein wegen der vielen gemeinschaftlichen Aktivitäten als positiv. Erst später erkannte er den vormilitärischen Zweck.

Bierlein (Jahrgang 1930) kam 1943 nach der Schulzeit am Flugplatz in Herzogenaurach in die Lehre als Flugzeugmotorenschlosser. Während dieser Zeit bestand er am Hesselberg auch die Segelflugausbildung mit dem C-Schein (Pilot). Da man jederzeit mit der Bombardierung des Herzogenauracher Flugplatzes rechnete, wurden in Hagenbüchach zwischen Langenzenn und Emskirchen Ausweichgebäude gebaut und Vorräte gelagert. Diese wurden jedoch bald geplündert. Alle 14 Tage kam Bierlein nach Hause.

Mit den Nahen der Front wurde die Situation für das Dorf kritisch. Es gab einen Volkssturm mit Männern zwischen 16 und 60, die auf Befehl des Gau-leiters Fritz Wächtler (Bayreuth) den Vormarsch der US-Truppen stoppen sollten. Die Bewaffnung war äußerst schlecht. Man wusste jedoch vom Gefechtslärm, dass die US-Truppen mit ihren Panzern auch Dörfer unter Beschuss nehmen, wenn Widerstand geleistet wird. Am Vestenbergsgreuther Ortseingang Richtung Kienfeld war eine Panzersperre gebaut worden, so Bierlein. Sie wurde jedoch nachts vom 15. auf den 16. April wieder abgebaut, um den Beschuss der Ortschaft zu vermeiden. Deutschen Soldaten gab man im Tausch gegen Waffen und Munition Zivilkleidung. Da das Gerücht umging, dass die Amerikaner die Saatkartoffeln beschlagnahmen würden, begann man schon am 10. anstatt wie üblich am 20. April mit dem Setzen der Kartoffeln.

Im kleinen Vestenbergsgreuther Elternhaus Bierleins lebten acht Personen, darunter auch Leute, die beim Bau des Westwalls ab 1938 ihre Lebensgrundlage verloren hatten.

Der Einmarsch der US-Truppen verlief unspektakulär: Als Bierlein in Vestenbergsgreuth am 16. April die Haustüre öffnete, fuhren plötzlich US-Militärkolonnen Richtung Schornweisach vorbei.

Mit den US-Soldaten entwickelten sich schnell Tauschbeziehungen. Gegen die bei den Soldaten sehr beliebte Stadtwurst des Vestenbergsgreuther Metzgers sowie Brötchen wurde US-Militärverpflegung eingetauscht. Den Beschuss von Höchstadt beobachtete man vom Waldrand oberhalb Uehlfelds.

Nach dem Krieg engagierte sich Albrecht Bierlein stark in der Dorfgemeinschaft. Sein Credo: "Kein Mensch will einen Krieg, den wollen nur die Oberen!"

Im benachbarten Kienfeld erinnert sich Anni Hack, damals zwölf Jahre alt, dass weiße Betttücher an den Häusern hingen, um den anrückenden US-Truppen die Abwesenheit von deutsche Truppen zu signalisieren. Man war überglücklich, dass der Beschuss durch Tiefflieger beim Schulweg nach Kleinweisach nun beendet war.