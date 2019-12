120 Schüler feiern den Advent

Mal innezuhalten im Weihnachtsstress und Musik und Theater zu genießen, dazu lud Schulrektorin Susanne Carl am Mittwochabend die Gäste der Weihnachtsgala der CO 1 in der Kirche St. Marien herzlich ein.

Die Reihen waren gefüllt, neben Schülern und Lehrern kamen auch ehemalige Pädagogen und Freunde der Schule. Was sie erleben durften, zeugt von einer sehr engagierten künstlerischen Arbeit an der CO 1. Die Lehrer der Fachschaft Musik, Florian Hintsche, David Kirschbaum und Steffi Vetter, haben es mit Bravour verstanden, eine mitreißende Weihnachtsgala auf die Bühne zu bringen. In charmanter Weise und mit nachdenklichen Worten zum Sinn von Advent und Weihnacht führte Susanne Geerds durchs Programm.

Rund 120 Mitwirkende musizierten, sangen und spielten Theater. Seit Oktober war eifrig geprobt worden, und das Lampenfieber verschwand schnell. Vor allem dank des Publikums, das die Beiträge immer wieder mit tosendem Applaus und Begeisterungsrufen belohnte.

Schnell wurde klar, dass es etliche junge Talente an der Schule gibt. Ausdrucksstark präsentierten sich der junge Sänger Vladimir Vavra und Antonia Kerscher an seiner Seite oder Emily Frank - junge Stimmen mit viel Potenzial. Als Solisten agierten Vincent Birkenfeld aus der 7a auf dem Cello, der dem Tanz des Schneemanns Ausdruck verlieh, aber auch Helene Jungkunst aus der 7c, die auf der Geige ein Weihnachtsmedley spielte. Frohe Weihnachten wünschten die Schüler der 6c, die auf ihren Ukulelen beschwingte Hawaiianische Weihnachtslieder in die Kirche brachten.

Der Schulchor ist nicht nur vielseitig im Repertoire, sondern vor allem erfrischend lebendig. Im Theaterstück der Theater-AG "Melwins Stern", inszeniert von Nicole Strehl, ging es um himmlischen Besuch mit irdischen Schulproblemen, wie Sauberkeit oder Mobbing. Besonders die Sternenputzer-Riege Deniz, Lilly, Karim, Maximilian und Felix sorgte mit lockeren Sprüchen für viel Heiterkeit.

In gewohnt professioneller Art führte die Schulband mit David Petrovic, Nils Hartmann, Leon Langer, Lena Langold, Jonathan Bock, Daymian Hälterlein und Philipp Hildebrandt durchs Programm. Auftritte hatten die Band-Sänger Vladimir, Antonia und Emily instrumental und gesanglich als Solisten oder als Begleiter.

Am Ende gingen noch einmal rund 70 junge Künstler vom Kammerchor auf die Bühne, sangen traditionelle Weihnachtslieder und Gospels und luden zum gemeinsamen Adventslied ein.

Nach einer sehr gelungenen Weihnachtsgala wartete draußen noch eine Überraschung. Zum ersten Mal in diesem Winter fiel Schnee.