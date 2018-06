120 Haushalte machten mit

red



Ganz Adelsdorf glich am Sonntag einem großen Trödelmarkt. 120 Haushalte beteiligten sich an der Aktion. Das Team von "Pro Spaß " mit Carmen Utzmann und Jana Borger an der Spitze war mehr als zufrieden.Diesmal konnten sich die Schnäppchenjäger - viele waren mit dem Rad unterwegs - am Infostand neben dem Storchenbrunnen am Marktplatz einen Trödelplan abholen und dann auch frisch gestärkt von einem Frühstück im Café nebenan auf den Weg machen.Auch in den Ortsteilen gab es Trödelstände, die weithin sichtbar mit bunten Luftballons gekennzeichnet waren. "In Adelsdorf ist halt immer etwas los", hörte man von den begeisterten Anbietern und Besuchern, die sogar aus Lichtenfels angereist waren. "Ich finde es gut, dass die Keller und Speicher leer geräumt werden. Meistens landet ja so manch gutes Teil einfach auf dem Sperrmüll. So findet es vielleicht doch wieder Verwendung", sagte Bürgermeister Karsten Fischkal.Auf alle Fälle war die Aktion wieder ein voller Erfolg. Man darf gespannt sein, was dem Team "Pro Spaß" zur Bürgermeisterwette am Eisweiher Ende Juli einfallen wird.