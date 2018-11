12. Wartenfelser Adventsmarkt rund um das Feuerwehrhaus

Zum 12. Wartenfelser Weihnachtsmarkt im und am Feuerwehr-Gerätehaus wird am kommenden Sonntag, 2. Dezember, wieder eingeladen. Geöffnet ist der Markt ab 13 Uhr. Ob ein Plausch mit Nachbarn, Freunden und Bekannten bei Glühwein, Lebkuchen und Bratwürsten oder ein gemütlicher Bummel durch das reichhaltige Angebot an den zahlreichen Verkaufsständen - es ist für sicherlich jeden Geschmack etwas dabei. Teilnehmende Vereine sind der ATS Wartenfels, die Reservistenkameradschaft und Feuerwehr Wartenfels. Für die Organisation ist Norbert Tempel verantwortlich. Im Dachgeschoss des Gerätehauses wird es wieder eine Krippenausstellung geben, die Gustav Tempel zusammengestellt hat. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Männergesangverein Wartenfels-Schwand sowie der Musikverein Wartenfels. Selbstverständlich wird auch das Christkind vorbeischauen. kpw