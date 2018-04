12 000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Am Freitag um 8.50 Uhr kam es auf der B22 an der Auffahrt zur Autobahn zu einem Verkehrsunfall: Der Fahrer eines Lkws wollte nach links auf die Auffahrt abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Autos leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12 000 Euro.