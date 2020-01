"11Ups" verteidigt seinen Titel nach spannendem Endspiel

Zum sechsten Mal sicherte sich der G 9-Abschlussjahrgang des Jahrs 2011 beim Ehemaligenturnier des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums den Siegerpokal. In einem spannenden Endspiel besiegten sie das Team "Lights out!" (Abiturjahrgang 2013) mit 33:32.

Nur 15 Mannschaften traten bei der 51. Auflage des zu Gedenken an den in den 70er Jahren verunglückten Absolventen Egbert Günther benannten Basketballturniers gegeneinander an. In Gruppe A stolperte der spätere Halbfinalteilnehmer "E.T.A. 2K14/10" (2010/14) gegen den zwölfmaligen Rekordsieger "Chicken 'n' Steaks"" (1990) im ersten Spiel und schien damit aus dem Rennen zu sein. Da die "Hühnchen" ihre weiteren Spiele verloren, entschied der direkte Vergleich zugunsten von "E.T.A. 2K14/10", die vor "Lecker Matjes" (2001/05) und dem "Wolfpack" (2015/17) ins Ziel kamen.

"Lights out!" (2013) hatte nur gegen die "007-Allstars" (2007) bei ihrem 34:43-Sieg etwas Mühe, sich in Gruppe B durchzusetzen. Zwei hohe Siege gegen "Dieschowiddä" (1979/80) und "Hoops, I hit it again!" (2019) brachten den Endrundeneinzug.

Vorjahressieger "11Ups" (2011/G9) hatte in Gruppe C keine Mühe, sich wieder für das Halbfinale zu qualifizieren. Sie setzten sich gegen die "Cabiballaz" (2012) sowie die "E.T.Afrostars" (2011/G8) durch.

Etwas überraschend entthronten die Fans des Schulhausmeisters "Die Neukammer" (2016/17/18) den hohen Favoriten "3 Punkte für ein Halleluja" (2004/06) mit 52:39. Dritter wurde das Lehrerteam "AllTeachers" vor den "Strandkörben" (1988).

Im ersten Halbfinale schien zur Halbzeitpause das Spiel schon entschieden. Mit 21:13 führte "Lights out!". Doch "E.T.A. 2K14/10" ließ sich nicht abschütteln und arbeitete sich auf 31:32 heran. Doch nach der foulbedingten Dezimierung auf vier Spieler hatte "Lights out!"" leichtes Spiel, sich doch noch mit 41:31 durchzusetzen.

Durchwegs eng ging es im zweiten Halbfinalspiel zu. Den besseren Start hatte der Favorit "11Ups" (8:2). Doch die Herausforderer "Die Neukammer" kamen durch einen nahezu nicht zu stoppenden Theo Güttler (28/6) und seine Mitspielerin Gina Mausolf (8/2) immer wieder heran. Michael Popp (18/4) und Johannes Wehner (15/2) sicherten ihrem Team "11Ups" die achte Endspielteilnahme.

So kam es zur Neuauflage des Endspiels von 2016. Sichtlich müde waren beide Teams zu Beginn. So fiel der erste Korb des Spiels erst nach über zwei Minuten per Freiwurf, der erste Feldkorb erst in der vierten Minute. Zur Halbzeitpause war der Vorjahressieger "11Ups" mit 17:10 vorn. Doch "Lights out!" mobilisierten noch einmal alle Kräfte und wendeten das Blatt. In der spannenden Endphase brachten sich durch einen Dreier die "11Ups" wieder in Front und der Gegner blieb zwei Sekunden vor Schluss an der Freiwurflinie zweimal erfolglos. So lagen sich "11Ups" nach dem 33:32-Endspielsieg als Sieger in den Armen. Michael Schilling