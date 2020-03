115-jähriges Jubiläum war der Höhepunkt für die KAB Steinberg

Seit 115 Jahren prägt die KAB Steinberg das Leben in der Pfarrei mit. Das Jubiläum stand dann auch im Mittelpunkt des Vereinsjahres, worüber 1. Vorsitzender Günter Romig bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Zum Frack" berichtete. Der zweite Schwerpunkt im Jahresprogramm war die von Robert Sesselmann bestens organisierte Studienfahrt nach Würzburg, unter anderem mit einer Stadtrundfahrt, einer Schiffsfahrt von Würzburg nach Veitshöchheim und der Besichtigung des Hofgartens. Hierfür gab es nur positive Rückmeldungen. Auch eine Adventsfeier, der ein von KAB-Mitgliedern mitgestalteter Gottesdienst vorausging, wurde wieder abgehalten.

Aktuell gehören dem Ortsverband 55 Einzel- und fünf Ortsmitglieder an. Auch heuer soll wieder eine Fahrt organisiert werden. Als Ausflugsziele angedacht sind eventuell Hünfeld mit dem Besuch des größten Früchteteppichs der Welt in der Alten Kirche in Hünfeld-Sargenzell oder das Altmühltal.

In seiner Funktion als Kreisvorsitzender gab Romig einen Überblick über die Termine 2020 auf Kreisverbandsebene. Ob und wo heuer der 1. Mai begangen wird, steht noch nicht fest. Diesjähriges KAB-Jahresthema ist das "Lieferkettengesetz". Die Initiative ist ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen. Gemeinsam treten diese ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörung vermeiden - auch im Ausland. Unternehmen, die Schäden an Mensch und Umwelt in ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, müssen dafür haften. Hierzu läuft eine Unterschriftenaktion. An dem Tag wären Horst Roth für 25-jährige sowie Erwin Zettl für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt worden, die jedoch beide nicht anwesend sein konnten. Ihre Ehrung wird nachgeholt. hs