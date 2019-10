113 Schützen zielten in Reundorf über Kimme und Korn

Im Rahmen eines Ehrungsabends zeichnete die Schießgruppe der Soldatenkameradschaft Reundorf die Sieger des Jedermannschießens sowie den Ortsmeister und den besten Schützen auf die Glücksscheibe aus.

Helmut Schlöhlein konnte als Vorsitzender der Soldatenkameradschaft Reundorf zusammen mit Schießwart Richard Woock viele Reundorfer, darunter die Vertreter fast aller Ortsvereine, in der voll besetzten Maintalhalle zur Siegerehrung des Jedermannschießens begrüßen. "Unser Jedermannschießen wird von den Hobby-Sportschützen gerne angenommen und erhält alle Jahre großen Zuspruch", freute sich Helmut Schlöhlein. So kämpften diesmal 113 Schützen um den Sieg in der Einzelwertung und 36 Mannschaften um den Sieg in der Teamwertung.

Breiten Raum nahm die Siegerehrung ein. Die drei Erstplatzierten der einzelnen Klassen des Jedermannschießens erhielten Urkunden, die Sieger zusätzlich einen Pokal. Die Einzelsiege errangen Jannik Koch (Jugend), Manuela Fischer (Damen U50), Kristin Hallermeier (Damen Ü50), Christopher Fischer (Herren U50) und Matthias Tremel (Ü50). Beim Schießen auf die Glücksscheibe gelang Sascha Habermann wie schon im letzten Jahr der beste Schuss. Er durfte als Sieger erneut eine mit einem Bild von Reundorf verzierte Schützenscheibe aus Holz entgegennehmen. Als Ortsmeisterin konnte sich Sarah Vogel feiern lassen. Zusätzlich gab es noch ein Wertungsschießen, bei dem jeder Teilnehmer einen Sachpreis mit nach Hause nehmen konnte.

Dritter Bürgermeister Winfried Weinbeer lobte den großen Gemeinschaftsgeist der Reundorfer Bürger, was durch die hohe Beteiligung der Reundorfer Vereine an den Schießwettbewerben zum Ausdruck gekommen sei. thi