113 Infizierte im Landkreis

Die Gesamtzahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen liegt im Landkreis Haßberge bei 113 (Stand am Mittwoch, 15. April, 15 Uhr). Als gesund entlassen wurden mittlerweile 54 Bürger, teilte das Landratsamt in Haßfurt am gestrigen Mittwoch mit. Demnach sind aktuell im Landkreis 59 Patienten an Corona erkrankt. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 127 Bürger.

Damit ist die Zahl der Infizierten weiter leicht gestiegen. Tags zuvor hatte das Landratsamt 110 Infizierte gemeldet.

An Ostern war, wie berichtet, der erste Corona-Todesfall im Landkreis zu beklagen. Ein 83-jähriger Mann mit Vorerkrankungen war gestorben.

Im Verdachtsfall

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet der Mediziner die Da-ten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich (Test).

Das Bürgertelefon ist weiterhin unter der Rufnummer 09521/27600 zu erreichen: von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landkreises Haßberge, die ständig aktualisiert wird, unter: www.hassberge.de. red