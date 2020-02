1122 Euro für afrikanisches Partnerdekanat

Auch in diesem Jahr organisierte der Elternbeirat der evangelischen Kindertagesstätte Bad Staffelstein die schon zur Tradition gewordene Christbaumrückholaktion.Viele fleißige Helfer sammelten an einem Samstag im Januar alle ausgedienten Christbäume ein, an denen ein gelber Stern hing. Mit mehreren Fahrzeugen und Hängern konnten die Christbäume schnell gesammelt werden, und dank der vielen fleißigen Helfer wurde es wieder zu einer erfolgreichen und schönen Veranstaltung. Die Elternbeiräte danken allen Staffelsteiner Fachgeschäften für den Verkauf der Sterne, den Eltern, die sie mit Fahrzeugen und Hängern unterstützt haben, den fleißigen Helfern und natürlich allen Bad Staffelsteinern, die diese Aktion durch den Kauf der Sterne erst möglich gemacht haben. Insgesamt können 1122 Euro an das afrikanische Partnerdekanat in Meru (Tansania) überwiesen werden. red