112 Bilder zeigen Leben im Coburger Land

wolfgang Desombre Die Schützengesellschaft Coburg und der Fotoclub Coburg haben eine Gemeinsamkeit. Die Schützen schießen mit scharfer Munition auf eine Scheibe und die Fotografen schießen mit Kameras tolle Motive. Die besten Fotos der 15. Stadt- und Kreismeisterschaft Coburg wurden auch diesmal am ersten Samstag des Vogelschießens prämiert. Die Ausstellung steht dabei im Zeichen von 125 Jahren Amateurfotografie im Coburger Land und 60 Jahren Fotoclub Coburg in der VHS.

Der Fotoclub Coburg hat nach Meinung vieler Besucher, wieder eine hervorragende Ausstellung auf die Beine gestellt. Sie verschönert den Armbrustschützenstand und macht die Besucher neugierig aufs Vogelschießen.

Es sei eine gute Komponente, am ersten Samstag des Vogelschießens den Besuchern eine solche Fotoausstellung zu präsentierten, betonte OB und Schirmherr Norbert Tessmer. Die Kombination von Vogelschießen und Fotoausstellung sei gelungen, merkte MdL Michael Busch an. Insgesamt sind 112 Bilder noch bis zum Ende des Vogelschießens in der Alten Angerturnhalle zu sehen.

Der Vorsitzende des Fotoclubs, Klaus Wöhner, gleichzeitig Wettbewerbsleiter, zeigte sich erfreut darüber, dass die Meisterschaften dieses Jahr wieder viele Teilnehmer angelockt hatten. Die 15. Stadt- und Kreismeisterschaften standen unter dem Motto "Schönes Franken". Die drei Erstplatzierten wurden mit Geldprämien belohnt. Und der Ehrenvorsitzende des Deutschen Verbandes für Fotografie und Vorsitzender des Fotoclubs Coburg, Klaus Wöhner, nahm die Ausstellungseröffnung zum Anlass, um langjährige Mitglieder auszuzeichnen.