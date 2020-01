11 000 Euro Schaden und ein Verletzter

Auf der A 9 bei Trockau ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall mit einem Gesamtschaden von circa 11 000 Euro und einem verletzten Autofahrer.

Der 31-jährige Mann aus Mittelfranken war mit seinem VW Golf GTI in Richtung Berlin unterwegs und wollte an der dortigen Ausfahrt die Autobahn verlassen. Da er am Ende der Verzögerungsspur noch viel zu schnell unterwegs war, verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte er mit der linken Fahrzeugseite gegen den Anpralldämpfer der Leitplanke.

Verletzungen an der Nase

Durch den auslösenden Airbag zog sich der Mann leichtere Verletzungen an der Nase zu und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Anschlussstelle kurzzeitig durch die Feuerwehr Trockau gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme durch eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth nicht.

Der Unfallverursacher wurde wegen nicht angepasster Geschwindigkeit angezeigt. pol