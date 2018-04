108 Termine in einem Jahr

Insgesamt 108 Veranstaltungen in einem Jahr - diese Bilanz der Arbeiterwohlfahrt Stadtsteinach nötigte Kreisvorsitzender Inge Aures Erstaunen und auch Respekt ab. Und sie sagte auch zu, dass der Kreisverband zeitweise einen Sozialarbeiter zur Verfügung stellen werde, wenn möglicherweise bis zum Herbst hinter dem Rathaus ein Raum für die Jugend eingerichtet sein wird.

Ansonsten berichtete Vorsitzender Heinz Nowack in der Hauptversammlung von den Aktivitäten 2017 und stellte die größeren Veranstaltungen in diesem Jahr vor. Die Mitgliederzahl sei mit 79 stabil, davon seien 55 Frauen. Zum 30. Mal habe man eine Muttertagsfeier gehalten, die ja inzwischen als Mehrgenerationennachmittag firmiere. Auf gute Resonanz stoße auch die regelmäßige Märchen- und Erzählstunde, an der seit 2010 bereits 1662 Kinder teilgenommen hätten.

Ein Renner ist laut Nowack auch die Märchen-Sommernacht in Schwand. Nach wie vor an jedem dritten Donnerstag finde ein Spieletreff statt. Eingestellt worden sei dagegen mangels Beteiligung der Schachkurs. Ebenso kein großes Interesse habe an regelmäßigen Treffen für im häuslichen Bereich Pflegende bestanden. Nach wie vor beliebt sei das Boccia-Turnier am Kerwa-Samstag im Stadtpark. Regen Besuch habe auch die Seniorengymnastik von Heidi Weber.

Zum 11. Mal veranstaltet die Awo Stadtsteinach laut Vorsitzendem am 13. und 14. April im Heimatmuseum einen Kulturtreff, der wegen des großen Zuspruchs an zwei Tagen stattfindet. Außerdem werde es mit Hans-Jürgen Schuller aus Römersreuth einen künstlerischen Wettbewerb für verborgene und noch unentdeckte Talente aus Stadtsteinach und Umgebung geben.

Geehrt hat die Awo für 40 Jahre Mitgliedschaft Alfred Goller, Wolfgang Hoderlein und Hildegard Wolfrum, für 25 Jahre Anett Stöcker sowie Iris und Roland Wolfrum. Klaus Klaschka