101 Tage Freiheit

Zu einem weiteren Vortrag in der Reihe "Bilder der Erde" lädt Steffen Ramer am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr in die Dr.-Stammberger-Halle ein. "Zu Fuß über die Alpen von Wien bis Nizza" sind Hans Thurner und Anita Lechner marschiert, haben an 101 Tagen 90 000 Höhenmeter überwunden - und atemberaubende Fotografien mitgebracht. Titel ihrer Multivision: "2000 Kilometer Freiheit".

Der Schneeberg und die Rax sind die Wiener Hausberge und damit die Hausberge von Hans Thurner. Oft stand er dort oben an klaren Herbsttagen und blickte Richtung Westen in den Horizont, auf die Silhouetten der immer höher werdenden Berge. Was, wenn man mal einfach aufbrechen würde und in diese Richtung ginge? Von hier, wo die Berge anfangen und immer weiter - bis dort hin, wo sie im Meer versinken.

Eine Vision wird wahr

Ein Gedanke, der zur Vision wurde. Eine Vision, die gelebt werden wollte. Zusammen mit Anita Lechner brach Hans Thurner am Fuße des Leopoldberges an der Donau zu Wien auf. Ihre Route führt sie über die Wiener Hausberge, Niedere Tauern, Karnische Alpen, durch die Dolomiten, weiter südlich der Westalpen, über viele Etappen des Grande Traversata delle Alpi, durch die Berge des Italienischen Piemont und schließlich durch die Seealpen in Frankreich. Nach 101 Gehtagen hatten sie das Meer erreicht.

Was lag dazwischen? Was war die größte Herausforderung? Was galt es zu erleben, spüren, begreifen? Warum war es anders, weil das Ziel kein Gipfel, sondern das Meer war? In seiner Multivision "2000 Kilometer Freiheit" gibt Hans Thurner viele Antworten, der Vortrag ist für ihn mehr als ein Reisebericht. Es ist ein Erinnern an das Tempo der natürlichen Antriebskraft und an das bewusste Erleben vieler einzelner Schritte. Ein Pendant zu den grassierenden Weiter-Höher-Schneller-Aktivitäten.

Das Auge ist die Kamera

Unterwegs in der Natur: Reduziert auf die grundlegenden Bedürfnisse - auf die eigenen Stärken und Schwächen, auf einen Rucksack, das Zelt und die Bergschuhe. Frei, um auf das Wesentliche zu treffen. Ein Maximum an Begegnungen durch ein Minimum an Geschwindigkeit. Das Auge von Hans Thurner - Bergführer, Fotograf und Weltreisender - ist auf dieser Reise seine Kamera. Die Besucher wandern mit in die Berge, Täler und Regionen. Und vielleicht geht es ihnen danach wie ihm: Es gibt noch unendlich vieles, was es zu erkunden und zu entdecken gibt!

Karten für "Bilder der Erde" gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Friedrich und im Reisecenter Schaffranek sowie am Sonntagnachmittag in der Dr.-Stammberger-Halle. red