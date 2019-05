101-jähriges VdK-Mitglied Rosa Thron geehrt

Zur Hauptversammlung mit Muttertagsfeier des VdK-Ortsverbandes begrüßte VdK-Kreisvorsitzender Heinz Hausmann die Kreisfrauenvertreterin Gisela Mertens und Ehrenmitglied Rosa Thron, die im hohen Alter von 101 Jahren mit großem Interesse an der Versammlung teilnahm.

Hausmann stellte in seinem Bericht fest, dass sich die Leistungsbilanz des Sozialverbandes VdK sehen lassen könne. Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit kennzeichneten den Verband. VdK-Mitglieder setzten sich dafür ein, dass es in Deutschland sozial gerecht zugeht. Gute Sozialrechtsberatung und -vertretung stünden im Vordergrund. Täglich kämen neue Mitglieder hinzu. Im Landkreis Kronach gebe es 39 Ortsverbände mit fast 6000 Mitgliedern, Das Wachstum des VdK Bayern sei ungebremst. In Kürze werde im Landesverband die Mitgliederzahl 700 000 erreicht. Der VdK werde sich auch in Zukunft in die Sozialpolitik einmischen und für seniorenfreundliche Gemeinden einsetzen. Neues Schwerpunktthema sei "Rente für alle?".

Hausmann ging auch auf die Veranstaltungen vor Ort ein. Im Sommer sei ein Dorfrundgang zu den Marterln und Kapellen in Neuses geplant. Dabei werde Barrierefreiheit ein Thema sein.

Keiner will den Vorsitz

Kassiererin Ursula Köcher wurde bei den Neuwahlen in ihrem Amt betätigt. Ausschussmitglieder wurden Hilde Leimeister, Karola Prediger und Gertraud Schrepfer. Als Ortsverbandsvorsitzender stellte sich niemand zur Verfügung. Kreisvorsitzender Heinz Hausmann ist weiterhin kommissarischer Vorsitzender.

Ehrenmitglied Rosa Thron wurde für ihre langjährige Treue und für ihre jahrzehntelange Mitarbeit gedankt. Gisela Mertens lobte bei ihren Gedanken zum Muttertag die Leistungen der Frauen für die Familien, Vereine und Verbände, für Kirche, Staat und Gesellschaft. eh