1000. Spiel mit 78 Jahren

Bei der Weihnachtsfeier der Kegler des Bayernwerks stand in diesem Jahr eine besondere Ehrung an. Der 78-jährige Oberhaider Helmut Ratschker absolvierte dieser Tage sein 1000. Spiel in der C-Klasse im Verein der Bamberger Sportkegler.

Er ist damit einer der ältesten aktiven Kegler im Bamberger Raum, der dieses seltene Jubiläum feiern kann. Ratschker trat am 1. September 1973 als damals 32-Jähriger in den Deutschen Kegler- und Bowlingbund (DKB) ein und spielte sehr erfolgreiche Jahre in den Betriebsmannschaften der ÜWO, EVO, von E.ON und zuletzt der Bayernwerk Sportgemeinschaft (BSG Franken). Nach einem Rückblick auf den sportlichen Werdegang des Jubilars überreichten die beiden

Vorstände Erwin Daiminger und Rudolf Reßmann einen Geschenkkorb und die dazugehörige Urkunde.

Im Namen des Vereins bedankten sie sich beim Jubilar Helmut Ratschker für sein Engagement und seinen Einsatz. Gemäß seines Mottos "Ich will keine ruhige Kugel schieben - auch im Alter nicht", spielt Helmut Ratschker noch immer aktiv in der Bayernwerk-Sportgemeinschaft Bamberg Franken. red