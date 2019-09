1000 Quadratmeter Asphalt verbaut

Zu einem gelungen Gemeinschaftsprojekt erklärte Landrat Christian Meißner die Erneuerung der Ortsdurchfahrt im Burgkunstadter Ortsteil Kirchlein.

Der Ausbau stellt eine gelungene Maßnahme dar, die nicht nur die notwendig gewordene Sanierung der Kreisstraße LIF 14 umfasst, sondern das gesamte Ortsbild, besonders von Burgkunstadt kommend, aufwertet. Der Einmündungsbereich wurde von den Wohnhäusern abgerückt und damit die Sicht verbessert.

Gute Zusammenarbeit gelobt

Neben einem neuen Gehweg sind auch die Belange der Dorferneuerung im Bereich des Feuerwehrhauses berücksichtigt worden. Es entstand eine mehr als positive Gesamtmaßnahme mit der Stadt, dem Amt für ländliche Entwicklung, der Einwohnerschaft Kirchleins und dem Landkreis Lichtenfels. So war es auch nicht verwunderlich, dass neben einer Vielzahl von Einwohnern auch viele Kreis- und Stadträte der offiziellen Eröffnung beiwohnten. Besonders Landrat Christian Meißner hob die gute Zusammenarbeit während der Bauarbeiten seitens des Kreisbauhofes, des Planungsbüros Kellner, der ausführenden Firma Mühlherr, des Bauamts der Stadt Burgkunstadt und nicht zuletzt der Kirchleiner Einwohner hervor, die er vorbildlich nannte.

Kaffee und Kuchen statt Kritik

Landrat Meißner: "Es gab vonseiten der Bevölkerung eher mal Kaffee und Kuchen statt Forderungen und Kritik." So konnte nach Baubeginn am 11. März bereits am 22. Juni die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Pius Schmelzer vom Amt für ländliche Entwicklung erklärte, dass es zu Beginn nicht ganz leicht gewesen sei, einen vernünftigen Zeitrahmen zu erstellen. Aber nachdem der Förderantrag abgesegnet worden sei, ging dann alles umso schneller. Er hoffe, dass dies bei der Weiterführung der Dorferneuerung mit dem Kathi-Baur-Platz und dem Dachbodenausbau des Feuerwehrhauses ebenso ablaufe. Burgkunstadts Bürgermeisterin Christine Frieß meinte, dass mit der Fertigstellung des Projektes ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen sei. Wie der Sprecher der Ortsgemeinschaft, Ralf Vogt, lobte sie alle Beteiligten für die Arbeiten. Pfarrer Heinz Geyer stellte die neuen Straßen, Gehwege und Anlagen unter den Segen Gottes. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass hier ein stets unfallfreies Begehen und Fahren möglich sei.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen bezifferte Landrat Christian Meißner auf 380 000 Euro. Das Kostenbudget sei bisher eingehalten worden. Die Regierung Oberfrankens gewähre Zuschüsse zwischen 60 und 70 Prozent. Die Ausbaulänge betrage 200 Meter bei 5,5 Metern Breite. Verbaut wurden 1000 m2 Asphaltdecke, 700 m3 Frostschutz, 150 m 2 Pflastersteine, 150 laufende Meter Granitbodenstein.

Im Anschluss an die Eröffnung wurde diese mit einem kleinen Imbiss gebührend gefeiert.