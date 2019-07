1000 Lichter und Livemusik

Auch in diesem Jahr gibt es im Staatsbad, jeweils am ersten Samstag in den Monaten Mai bis Oktober, die beliebten "Feste der 1000 Lichter" mit Livemusik zum Tanzen, Schunkeln und Feiern. Beginn ist um 19 Uhr. Die Wandelhalle wird zur Partymeile und für alle Romantiker zeigt sich, schönes Wetter vorausgesetzt, die von unzähligen Lichtern erhellte Schlossparkkulisse in ganz besonderem Glanz und einmaligem Charme.

Für die richtige Stimmung am Samstag, 6. Juli, sorgen "Matthias Baselmann & friends". Musikalisch wird den Gästen ein bunter Mix aus Rock, Pop, Oldies und aktuellen Titeln geboten, zu dem man natürlich kräftig das Tanzbein schwingen aber auch einfach nur das herrliche Ambiente eines lauen Sommerabends rund um die Wandelhalle genießen kann.

"Unsere Gäste erwartet ein wirklich einmaliges Erlebnis und wie es ausschaut werden wir zusammen unter freiem Himmel inmitten der 1000 Lampions und Lichter feiern können", freut sich Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung. Weitere Informationen: Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau, Gäste-Information, Tel.: 0 9741/8020, staatsbad@badbrueckenau.com, www.staatsbad.de. red