"1000 Herzen" profitiert von toller Idee im Haarstudio

Anfang des Jahres klingelte bei Herta und Gerhard Burkert-Mazur das Telefon. Das Haarstudio "Haargenau" mit seinen beiden Standorten Theisenort und Mitwitz bot "1000 Herzen für Kronach" seine Hilfe an. "Wir möchten helfen, wir möchten in unseren Geschäften für 1000 Herzen Spenden sammeln", so Inhaberin Birgit Kroha, "aber das nicht nur für ein Wochenende, sondern für den Zeitraum von drei Monaten".

Gesagt, getan. Vom 1. März bis 31. Mai wies ein bunt dekorierter "1000 Herzenstand" mit Spendenbox und Info-Material auf das besondere Anliegen von Birgit Kroha und ihrem Team hin. Ein eigenes Beratungsprofil

wurde geschaffen, die "Braut-Saison" in die Aktion einbezogen, besondere Farb- und Schnittspezialitäten kreiert und ein spezielles "Männer-Styling" rundete das Angebot der Aktionsmonate ab.

Über 400 Euro eingenommen

Wem dieses Wohlfühlangebot des Studios "Haargenau" gefallen hatte, der konnte sein ganz persönliches "Dankeschön" in Form einer kleinen Spende in die Spendenbox von "1000 Herzen" einbringen. Und es gab viele zufriedene Kunden, denn als Kassensturz gemacht wurde, war die Freude groß. So konnte Birgit Kroha 401,26 Euro an Herta und Gerhard Burkert-Mazur übergeben. Damit fand eine außergewöhnliche Hilfsidee einen mehr als positiven Abschluss. red