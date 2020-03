"1000 Herzen für Kronach" bietet Hilfe an

"1000 Herzen für Kronach", die Hilfsaktion für notleidende Mitbürger in Stadt und Landkreis Kronach, sieht in der fortschreitenden Einschränkung der sozialen Kontakte in der Corona-Krise große Probleme für viele Bedürftige in unserem Landkreis.

"Es ist schwierig geworden, Hilfsanträge der Aktion zu bekommen, da nicht mehr alle Kontaktstellen regelmäßig zu erreichen sind", so Spendenverwalter Heinz Hausmann, "das trifft auch auf Anfragen nach Hilfe in den verschiedensten Notlagen und die dazu gehörende Beratung zu".

"1000 Herzen" bietet in dieser schwierigen Situation einen einfachen Weg zur Hilfe an. "Wir müssen sowieso zuhause bleiben", so Herta und Gerhard

Burkert-Mazur in Zusammenarbeit mit Heinz Hausmann, "also sind wir auch erreichbar! Wenn es brennt, wenn sich unvorhergesehene Notlagen ergeben, dann rufen Sie einfach an: Tel. 09261/3550 oder 09261/ 4236, auch über E-Mail sind wir erreichbar: g-burkert-mazur@t-onliine.de."

Für die Anrufer geht es ganz schnell. Die Hilfsanträge werden sofort verschickt, die Rückläufe sofort bearbeitet, das Spendengremium um Heinz Hausmann ist in ständigem Austausch, und alle wollen den Bedürftigen helfen. red