"1000 Herzen" auf Tour

Die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" will Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Deshalb sind folgende Veranstaltungen zum Spendensammeln geplant: 21. Juli, "1000-Herzen-Open-Air" auf der Seebühne in Kronach; 23. August, Wirtshaussingen in Nordhalben; 6. Oktober, Stadtpfarrkirche Kronach, Benefizkonzert mit "Spirit Voices"; 18. Oktober, Wirtshaussingen in Birnbaum; 10. November, "1000 Herzen für das Rodachtal" in Marktrodach; 30. November, Weihnachtsfeier des Skiclubs Kronach; 1. Dezember, Start der Weihnachtsaktion Stihl-Dienst; 11. Dezember, Weihnachts-Herz von "1000 Herzen" und 21. Dezember Weihnachtskonzert der BRK-Seniorenband in Küps. red