1000-Euro-Spende für die Krebshilfe

1000 Euro übergab Marion Bezold, die Inhaberin der Firma "Von Poll Immobilien " in Haßfurt , an das Firefighter-Team Königberg. Der gesamte Spendenbetrag kommt der Deutschen Krebshilfe zugute. Die Geschäftsfrau war durch Zeitungsberichte auf die sportlichen Feuerwehrmänner aufmerksam geworden, die in ganz Deutschland an Laufveranstaltungen teilnehmen. Ausgerüstet mit kompletter Schutzkleidung und schwerem Atemschutzgerät auf dem Rücken, machen Fabian Blümmert, Dominik Büttner und Patrik Born so auf sich aufmerksam und sammeln Spenden unter dem Motto "Laufen gegen den Krebs".