1000-Euro-Spende für den Sozialladen

20 Jahre ist es her, dass Elmar Weinbeer in Haßfurt seine Praxis für Ergotherapie eröffnet hat. Zum Jubiläum verzichten die Therapeuten auf Geschenke und unterstützen stattdessen die "Haßfurter Tafel" mit einer Geldspende von 1000 Euro. 1999 hat der heute 49- Jährige in Haßfurt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zunächst in der Hauptstraße und einige Jahre später in der Centstraße. Als sich 2010 die Möglichkeit bot, in eine Praxis im neuen Ärztehaus 2 am Haßfurter Krankenhaus zu ziehen, griff der Ergotherapeut gerne zu. Heute kümmern sich zehn Therapeuten und eine Bürokraft um die Patienten der Praxis. sw