1000 Euro-Scheck übergeben

Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro hat Ilona Müller vom Reiterhof Rhön in Detter jetzt an Andrea Green für die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder in Würzburg (Station Regenbogen) übergeben. Beim Reitturnier auf dem Reiterhof in Detter im Juni war durch den Verkauf von Kochbüchern und Teddybären sowie weiterer Spenden diese doch recht stattlich Summe zusammen gekommen.