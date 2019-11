1000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Eine Delle und Kratzer an der Fahrertüre hat ein Unfallflüchtiger am Sonntag in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 16 Uhr an einem schwarzen Opel Astra hinterlassen. Das Auto war am Fahrbahnrand vor einer Gaststätte in der Rohrbacher Straße abgestellt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter Telefon 09561/645-209 entgegen. pol