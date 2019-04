1000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand bei einem Unfall auf einem Parkplatz beim Tauchsportcenter in der Mainecker Straße in Mainklein.

Vorne verkratzt

Ein Lichtenfelser parkte dort am vergangenen Freitag zwischen 12 und 16.30 Uhr seinen schwarzen Daimler Viano. Als der Mann zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass Kotflügel und Stoßstange vorne rechts verkratzt waren. Offenbar sind die Kratzer entstanden, weil ein anderes Fahrzeug den schwarzen Kleinbus streifte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den am Viano entstandenen Schaden von 1000 Euro zu kümmern. Ein vager Verdacht richtet sich gegen einen weißen Sprinter, mit dem rumänische Landarbeiter im Raum Maineck unterwegs gewesen sein sollen.

Hinweise an die Polizei

Zeugen, die zur fraglicher Zeit auf dem Parkplatz oder in der Nähe waren und so den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Polizeiinspektionen in Lichtenfels oder Altenkunstadt zu melden. pol